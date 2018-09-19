В Гдовском районе из-за неправильной установки печи погиб мужчина

19 Сент. 09:54 2018-09-19T09:54:30+03:00

За сутки в Псковской области горело лишь два здания

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В деревне Добручи Добручинской волости, что в Гдовском районе, в горящем жилом доме погиб местный житель. Этим человеком оказался 41-летний мужчина. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, по предположительной причине пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при установке печного отопления.

– Само здание сгорело. Сотрудники пожарно-спасательной части прибыли на место и локализовали пламя за считанные минуты. На то, чтобы полностью разобраться с пожаром, ушло около часа, – сообщил Юрий Черепицкий.

В ведомстве добавили также, что этот пожар случился днём 18 сентября.

Кроме того, 18 сентября дом загорелся и в деревне Корни Глубоковской волости, что в Опочецком районе. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание внутри прилегающей постройки, которую тоже охватило пламя. Сотрудники министерства прибыли по вызову местных жителей и справились с огнём, чем спасли жилой дом, баню и гараж.