В Великих Луках 29 сентября пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

19 Сент. 10:26 2018-09-19T10:26:00+03:00

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В Великих Луках 29 сентября жители южной столицы Псковской области посетят Осеннюю ярмарку сельскохозяйственных продуктов. Это примечательное сезонное мероприятие начнётся в 10.00 в самом центре города, на площади Ленина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Великих Лук, в этот день абсолютно всех собравшихся будет ждать очень насыщенная программа.

– Уже с самого открытия такого значимого для города мероприятия гости смогут увидеть спектакль «Бременские музыканты, – сообщили в ведомстве. – Ждём всех жителей как города, так и области.

Позже участников сезонной сельскохозяйственной ярмарки ждёт «Ярморочная карусель»: это специальная концертная программа, где выступит несколько мастеровитых великолукских творческих коллективов. А в полдень организаторы Осенней сельскохозяйственной ярмарки огласят его итоги и поздравят отличившихся участников примечательного события специальными призами.