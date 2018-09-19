2018-09-19T10:26:00+03:00
Общество

В Великих Луках 29 сентября пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

Мероприятие начнётся в 10.00 на площади Ленина
Раиса Семёнова
Поделиться:
Ярмарка откроется 29 сентября в 10 утра.Ярмарка откроется 29 сентября в 10 утра.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

В Великих Луках 29 сентября жители южной столицы Псковской области посетят Осеннюю ярмарку сельскохозяйственных продуктов. Это примечательное сезонное мероприятие начнётся в 10.00 в самом центре города, на площади Ленина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Великих Лук, в этот день абсолютно всех собравшихся будет ждать очень насыщенная программа.

– Уже с самого открытия такого значимого для города мероприятия гости смогут увидеть спектакль «Бременские музыканты, – сообщили в ведомстве. – Ждём всех жителей как города, так и области.

Позже участников сезонной сельскохозяйственной ярмарки ждёт «Ярморочная карусель»: это специальная концертная программа, где выступит несколько мастеровитых великолукских творческих коллективов. А в полдень организаторы Осенней сельскохозяйственной ярмарки огласят его итоги и поздравят отличившихся участников примечательного события специальными призами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам