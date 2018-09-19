В Пскове в автомобильной аварии пострадал пьяный водитель

19 Сент. 10:35 2018-09-19T10:35:36+03:00

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В Пскове на улице Юбилейной рядом с домом № 51 при столкновении двух легковых автомобилей пострадал пьяный водитель. В состоянии алкогольного опьянения ехал местный житель, 50-летний мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, выпивший мужчина получил несколько травм. Сотрудники скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу.

– Мужчина, ехавший в состоянии алкогольного управления, выбрал небезопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля. В результате машины столкнулись, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве также добавили, что водитель другой легковушки, 33-летний местный житель, не пострадал. Это дорожно-транспортное происшествие произошло утром 18 сентября.

Кроме того, утром того же дня в Пскове, у дома № 7 по Рижскому проспекту, легковой автомобиль, которым управляла 64-летняя женщина, сбил 44-летнюю местную жительницу. Авария произошла на переходном переходе регулируемого перекрёстка.