2018-09-19T11:04:11+03:00
Общество

Детский омбудсмен России и глава Рособранадзора познакомились с работой Центра лечебной педагогики в Пскове

Анна Кузнецова и Сергей Кравцов прибыли в регион с рабочим визитом 18 сентября
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Чиновники побывали с визитом в Псковской области 18 и 19 сентября.Чиновники побывали с визитом в Псковской области 18 и 19 сентября.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Псковскую область с рабочим визитом прибыли уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова и руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, они приехали в Псков 18 сентября. В этот день чиновники побывали на «Уроке доброты» в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, а Анна Кузнецова провела совещание по вопросам устройства детей в приёмные семьи.

Второй день визита, 19 сентября, посвятили изучению социальной инфраструктуры. Анна Кузнецова и Сергей Кравцов посетили областной Центр лечебной педагогики, в котором готовят специалистов для работы с детьми, имеющими тяжёлые ментальные нарушения.

Гости остались довольны общением с персоналом и родителями подопечных центра.

СПРАВКА «КП»

В дошкольном отделении ЦЛП обучают 24 малышей, в школьном отделении занимаются 72 ребёнка.

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