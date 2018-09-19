Детский омбудсмен России и глава Рособранадзора познакомились с работой Центра лечебной педагогики в Пскове

19 Сент. 11:04 2018-09-19T11:04:11+03:00

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В Псковскую область с рабочим визитом прибыли уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова и руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, они приехали в Псков 18 сентября. В этот день чиновники побывали на «Уроке доброты» в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, а Анна Кузнецова провела совещание по вопросам устройства детей в приёмные семьи.

Второй день визита, 19 сентября, посвятили изучению социальной инфраструктуры. Анна Кузнецова и Сергей Кравцов посетили областной Центр лечебной педагогики, в котором готовят специалистов для работы с детьми, имеющими тяжёлые ментальные нарушения.

Гости остались довольны общением с персоналом и родителями подопечных центра.

СПРАВКА «КП»

В дошкольном отделении ЦЛП обучают 24 малышей, в школьном отделении занимаются 72 ребёнка.