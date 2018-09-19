Около 450 обращений поступило к авторам псковского проекта «О дорога Х»

19 Сент. 11:18 2018-09-19T11:18:53+03:00

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Псковичи, а именно координаторы движения «Убитые дороги», стали авторами проекта «О дорога Х». Он стартовал в декабре 2017 года, и к настоящему времени поступило порядка 450 обращений от жителей разных регионов страны. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом сообщила руководитель проекта Алина Александрова.

- В проекте мы работаем по двум направлениям – сбор обращений и составление справочника дорожного активиста на их основе, - пояснила она.

Интернет-справочник «О дорога Х» содержит видеоролики с рекомендациями экспертов, нормативные акты и пояснения, к кому обращаться, если, к примеру, ремонт ямы не сдвигается с мертвой точки или водители паркуются на газоне или детской площадке.

- Там есть вся информация о том, как решить конкретную проблему, - пояснил эксперт движения Дмитрий Цопов. – Кроме базы знаний есть раздел с шаблонами обращений, разные ведомства отвечают за разные проблемы и можно обращаться в ГИБДД, администрацию города, прокуратуру. И там есть шаблоны по всем таким обращениям. Например, как пожаловаться и кому, если асфальт кладут в дождь или снег, если плохо убирают дорогу.

Авторы проекта отметили, что дороги – это не только проезжая часть, но и пешеходные, и велодорожки, а потому он интересен и автомобилистам, и пешеходам. Ведь речь идет о комфорте всех участников дорожного движения.