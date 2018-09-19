В Великих Луках в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист
Рядом с домом №24/18 на Октябрьском проспекте в Великих Луках легковой автомобиль сбил мотоцикл, на котором ехали два человека. Мотоциклист, 25-летний мужчина, получил несколько травм, сотрудники скорой помощи отвезли его в больницу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, у пассажира мотоцикла, 21-летней девушки, незначительные повреждения.
– ДТП случилось, когда водитель автомобиля, 37-летняя женщина, выезжала на главную полосу, по которой нёсся мотоцикл, – сообщили в ведомстве.
В ведомстве добавили также, что сама авария случилась днём 18 сентября.
В этот же день в Пушкиногорском районе на 378-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель столкнулись две легковых иномарки. Водитель одной из них, 40-летний мужчина, выезжал с разгонной полосы и не уступил места другому автомобилю. Местный житель, 52-летний мужчина, в чью машину врезались, самостоятельно связался с медиками.