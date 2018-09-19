2018-09-19T11:27:07+03:00
Происшествия

В Великих Луках в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист

Парня доставили в больницу, а его пассажирка почти не пострадала
Алексей Назаров
Поделиться:
ДТП случилось, когда водитель автомобиля, 37-летняя женщина, выезжала на главную полосу, по которой нёсся мотоцикл.ДТП случилось, когда водитель автомобиля, 37-летняя женщина, выезжала на главную полосу, по которой нёсся мотоцикл.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Рядом с домом №24/18 на Октябрьском проспекте в Великих Луках легковой автомобиль сбил мотоцикл, на котором ехали два человека. Мотоциклист, 25-летний мужчина, получил несколько травм, сотрудники скорой помощи отвезли его в больницу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, у пассажира мотоцикла, 21-летней девушки, незначительные повреждения.

ДТП случилось, когда водитель автомобиля, 37-летняя женщина, выезжала на главную полосу, по которой нёсся мотоцикл, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили также, что сама авария случилась днём 18 сентября.

В этот же день в Пушкиногорском районе на 378-м километре дороги Санкт-ПетербургНевель столкнулись две легковых иномарки. Водитель одной из них, 40-летний мужчина, выезжал с разгонной полосы и не уступил места другому автомобилю. Местный житель, 52-летний мужчина, в чью машину врезались, самостоятельно связался с медиками.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам