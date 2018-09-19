Жители Псковской области 47 раз пожаловались активистам «О дорога Х»

19 Сент. 11:32 2018-09-19T11:32:59+03:00

Чаще всего сетовали на качество ремонта дорожного покрытия

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Жители Псковской области подали 47 жалоб активистам проекта «О дорога Х» . Всего же поступило около 450 обращений. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такие данные озвучила руководитель проекта Алина Александрова.

Каждый второй случай рассматривался при участии правоохранительных органов и даже вынесены решения.

Так, например, наказан подрядчик, который в Струго-Красненском районе укладывал асфальт в снег, административное правонарушение зафиксировано при ремонте ям на участке дороги Гверздонь – Кулье.

- Известно так же, что эти участки включат в план капитального ремонта на 2019 и 2020 годы, - уточнила Алина Александрова.

СПРАВКА «КП»

Проект «О дорога Х» представляет собой интернет-справочник, где любой желающий сможет найти полезную информацию по дорожной сфере. например, есть разделы о том, куда жаловаться на ямы на дрогах, шаблоны обращений. Завершится проект 30 сентября 2018 года.