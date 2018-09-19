Дмитрий Цопов: Самый распространенный ответ чиновника на проблемы псковских дорог – нет денег

19 Сент. 11:46 2018-09-19T11:46:42+03:00

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Жители Псковской области создают справочник дорожного активиста. И делают это на основе обращений граждан. Детали проекта озвучили 18 сентября авторы проекта «О дорога Х» на встрече с журналистами, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Первым шагом является анализ поступающих обращений и запросы в ответственные инстанции о сроках решения той или иной проблемы.

- Мы столкнулись с тем, что представители заказчика не приезжают на ремонтируемые участки дорог. Нет контроля, - отметил эксперт проекта Дмитрий Цопов. – А самый распространенный ответ чиновника на наши вопросы, почему не выполнено то или другое – «нет денег». Но, как убедились, налицо неэффективное расходование средств.

По итогам проекта, который завершится 30 сентября, в сети интернет появится справочник с нормативными актами, конкретными рекомендациями и справками об этапах решения проблем: как и куда подать жалобу, в течение какого времени на нее должны ответить, кто обязан выполнять и контролировать ремонт дорог, тротуаров, освещения вдоль них.