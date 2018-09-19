2018-09-19T12:56:55+03:00
Происшествия

В Струго-Красненском районе в ДТП пострадали двое взрослых и младенец

Водитель легковушки пошел на обгон, не заметив машину на встречной полосе
Алексей Назаров
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В результате ДТП в Струго-Красненском районе Псковской области пострадали три человека. Фото: Александр ИВАНОВ.В результате ДТП в Струго-Красненском районе Псковской области пострадали три человека. Фото: Александр ИВАНОВ.
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В ДТП на 212 километре трассы Санкт-ПетербургаНевель (Струго-Красненский район) столкнулись две легковые автомашины. В результате пострадали 3 человека. Травмы получили 25-летний водитель одной из машин, а также находящиеся в другом автомобиле 35-летняя пассажирка и младенец. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД по Псковской области, всех пострадавших сотрудники скорой помощи отвезли в больницу.

– Водитель, который получил ранения, обгонял едущую впереди машину, но не убедился, что этот манёвр безопасен. В результате произошло лобовое столкновение на встречной полосе, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили также, что 37-летний водитель машины, где был младенец, получил незначительные травмы. Это дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 18 сентября. В целом за минувший день в Псковской области произошло 5 ДТП, в которых пострадали 9 человек. Одна из аварий произошла по вине пьяного водителя.

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