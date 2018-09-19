2018-09-19T13:24:19+03:00
Звезды

В Опочке за 50 миллионов рублей обустроят городской вал

Проект по благоустройству городского вала выиграл субсидию на специальном конкурсе
Раиса Семёнова
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В Опочке благоустроят основание городского поселения. Фото: photogoroda.com.В Опочке благоустроят основание городского поселения. Фото: photogoroda.com.
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В Опочке благоустроят основание городского поселения, оно же городской вал. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на то, чтобы привести местность в порядок, потратят 50 миллионов рублей федерального бюджета.

– Государство выделило эти деньги, чтобы там, где располагается опочецкий городской вал, создать комфортные городские условия, – сообщили в ведомстве.

Подписал документ об этом субсидировании Псковской области председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Ранее опочецкий проект по благоустройству выиграл на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За то, чтобы обустроить социальные объекты, состязались 6 муниципалитетов Псковской области. Среди участников из региона – Великие Луки с проектом рекреационной зоны у крепости «Петровский парк», Великолукский микрорайон с планом нового парка «Дружба», Изборск с проектом парка у школы, Остров с планом реконструкции набережной у реки Великой, Печоры с проектом по благоустройству парков на улице Свободы и в сквере «Треугольник».

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