2018-09-19T13:43:38+03:00
Общество

Победительницы трёх лет «Мисс Псков» вошли в состав жюри на кастинг проекта

Помогать в отборе участниц на проект 2018 года будут обладательницы короны 2015, 2016 и 2017 годов
Эллина ЛИСИНА@KP_PSKOV
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Победительницы трёх последних лет: Валерия Иванова, Валерия Голубева, Алёна Прокопьева.Победительницы трёх последних лет: Валерия Иванова, Валерия Голубева, Алёна Прокопьева.
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В состав жюри на кастинг проекта «Мисс Псков – 2018» вошли шестеро человек. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» директор конкурса Николай Королёв, среди них три победительницы последних лет: обладательница короны 2015 года Валерия Иванова, её преемница Валерия Голубева и прошлогодняя победительница Алёна Прокопьева. Все трое – действующие модели.

Остальная троица под стать красавицам. Победитель проекта «Мистер Псков» Никита Тропин, шоумен Николай Королёв и член избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Илья Можаев.

Все шестеро уже не первый раз оказываются в числе судей проекта.

КОНКРЕТНО

Запись на кастинг завершается 19 сентября. Записаться на отбор можно в социальных сетях.

Сам кастинг пройдёт 20 сентября в 20.00 в отеле на улице Верхне-Береговой, 4.

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