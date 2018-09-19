Победительницы трёх лет «Мисс Псков» вошли в состав жюри на кастинг проекта
В состав жюри на кастинг проекта «Мисс Псков – 2018» вошли шестеро человек. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» директор конкурса Николай Королёв, среди них три победительницы последних лет: обладательница короны 2015 года Валерия Иванова, её преемница Валерия Голубева и прошлогодняя победительница Алёна Прокопьева. Все трое – действующие модели.
Остальная троица под стать красавицам. Победитель проекта «Мистер Псков» Никита Тропин, шоумен Николай Королёв и член избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Илья Можаев.
Все шестеро уже не первый раз оказываются в числе судей проекта.
КОНКРЕТНО
Запись на кастинг завершается 19 сентября. Записаться на отбор можно в социальных сетях.
Сам кастинг пройдёт 20 сентября в 20.00 в отеле на улице Верхне-Береговой, 4.
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