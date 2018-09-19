2018-09-19T14:15:38+03:00
Общество

Псковская областная шахматная федерация ищет спонсоров, чтобы отремонтировать выделенный ей дом

На ремонт здания нужны 20-25 миллионов рублей
Алексей Назаров
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Если инвестор не найдётся, то шахматисты объявят сбор средств.Если инвестор не найдётся, то шахматисты объявят сбор средств.Фото: Яндекс.карты
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В Пскове администрация муниципалитета продала Федерации шахмат Псковской области ветхий, аварийный дом № 12 на улице Некрасова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной федерации шахмат, члены организации выдворили из здания собирающихся там бомжей.

– Чтобы реконструировать и приспособить сооружение к рядовым шахматным играм и различным шахматным соревнованиям, необходимо вложить в него минимум 20 – 25 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе организации.

В пресс-службе добавили также, что в ближайшее время члены исполнительный комитет региональной шахматной федерации разберут все предложения, которые помогут привести здание в порядок. Для реконструкции дома шахматная федерация Псковской области будет пытаться привлечь различных инвесторов. Если заветных спонсоров найти не получится, члены организации не исключают, что организуют тематический всероссийский сбор пожертвований.

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