В Псковской области «Добрый Город» реализует социальные проекты, прошедшие конкурс
Благотворительный фонд «Добрый Город» ждёт от инициативных людей заявки на выполнение социально значимых проектов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в организации, поучаствовать в этом сможет любой. Главное, чтобы проект предназначался для Пскова или региона и до 21 октября включительно нашёл адресата.
– Несколько лучших замыслов будут представлены 21 ноября 2018 года на втором тематическом благотворительном мероприятии «Круг Благотворителей», – сообщили в организации.
Как уточнили в организации, на ноябрьское собрание придут инвесторы, которые спонсируют 3 проекта, отобранных за 2 недели. На каждый проект организаторы встречи планируют найти 50 тысяч рублей, а реализовать замыслы участников-победителей – весной 2019 года.
На первом таком мероприятии, которое прошло 28 марта 2018 года, за 6 минут собрали 160 тысяч рублей за счёт пожертвований.
КОНКРЕТНО
Чтобы выдвинуть свой проект, нужно отправить заявку на почтовый адрес: csdpr@csdpr.ru.