2018-09-19T15:54:57+03:00
Общество

В Псковской области «Добрый Город» реализует социальные проекты, прошедшие конкурс

Задумки участников принимаются до 21 октября
Раиса Семёнова
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Первый форум прошел в марте 2018 года. Фото: организаторы.Первый форум прошел в марте 2018 года. Фото: организаторы.
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Благотворительный фонд «Добрый Город» ждёт от инициативных людей заявки на выполнение социально значимых проектов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в организации, поучаствовать в этом сможет любой. Главное, чтобы проект предназначался для Пскова или региона и до 21 октября включительно нашёл адресата.

– Несколько лучших замыслов будут представлены 21 ноября 2018 года на втором тематическом благотворительном мероприятии «Круг Благотворителей», – сообщили в организации.

Как уточнили в организации, на ноябрьское собрание придут инвесторы, которые спонсируют 3 проекта, отобранных за 2 недели. На каждый проект организаторы встречи планируют найти 50 тысяч рублей, а реализовать замыслы участников-победителей – весной 2019 года.

На первом таком мероприятии, которое прошло 28 марта 2018 года, за 6 минут собрали 160 тысяч рублей за счёт пожертвований.

КОНКРЕТНО

Чтобы выдвинуть свой проект, нужно отправить заявку на почтовый адрес: csdpr@csdpr.ru.

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