2018-09-19T16:31:06+03:00
Происшествия

В Великолукском районе вор с отвёрткой напал на женщину

Напавшего не остановило, что он находится под административным надзором
Раиса Семёнова
Поделиться:
Мужчина подкараулил свою жертву на территории завода.Мужчина подкараулил свою жертву на территории завода.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Великолукском районе полицейские задержали злоумышленника, который накануне несколько раз ударил женщину отвёрткой. Задержанный напал на жительницу деревни Шелково Великолукского района, чтобы обокрасть. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нарушителем оказался 29-летний неоднократно судимый великолучанин, который находился под административным надзором.

Женщина шла домой и решила сократить дорогу через территорию близлежащего предприятия. Там её и поджидал напавший. Незнакомец несколько раз подряд ударил пострадавшую отвёрткой, после чего пытался отобрать у жертвы вещи. Женщина высвободилась, убежала и связалась с полицейскими.

– В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ, он находится в изоляторе временного содержания, – сообщили в ведомстве.

Следователи ходатайствуют перед судом, чтобы перевести подозреваемого в следственный изолятор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам