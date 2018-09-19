В Великолукском районе вор с отвёрткой напал на женщину

19 Сент. 16:31 2018-09-19T16:31:06+03:00

Напавшего не остановило, что он находится под административным надзором

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В Великолукском районе полицейские задержали злоумышленника, который накануне несколько раз ударил женщину отвёрткой. Задержанный напал на жительницу деревни Шелково Великолукского района, чтобы обокрасть. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нарушителем оказался 29-летний неоднократно судимый великолучанин, который находился под административным надзором.

Женщина шла домой и решила сократить дорогу через территорию близлежащего предприятия. Там её и поджидал напавший. Незнакомец несколько раз подряд ударил пострадавшую отвёрткой, после чего пытался отобрать у жертвы вещи. Женщина высвободилась, убежала и связалась с полицейскими.

– В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ, он находится в изоляторе временного содержания, – сообщили в ведомстве.

Следователи ходатайствуют перед судом, чтобы перевести подозреваемого в следственный изолятор.