2018-09-19T18:09:44+03:00
Происшествия

В соцсетях мошенник обманом получил от жительницы Великих Лук 12 тысяч рублей

Профиль, с которого попросили денег, взломали
Раиса Семёнова
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Вернуть деньги теперь будет непросто.Вернуть деньги теперь будет непросто.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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В соцсетях мошенник обманом получили от 35-летней жительницы Великих Лук 12 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестный попросил эти деньги с аккаунта, принадлежащего знакомому женщины.

– Сейчас следователи выявляют обстоятельства случившегося, – сообщили в ведомстве.

В соцсетях злоумышленник попросил женщину перевести необходимую сумму на банковскую карту. После того, как великолучанка выслала деньги, она позвонила настоящему владельцу аккаунта и услышала, что знакомый ничего не просил. Кроме этого, мужчина сказал, что его профиль взломали. Женщина заявила в полицию.

СПРАВКА «КП»

Сотрудники ведомства напоминают жителям региона, что со взломанного аккаунта подобные просьбы о переводе денег получают все пользователи соцсети, которые есть в «друзьях». Если вы получаете сообщение, в котором «друг» просит денег, – немедленно свяжитесь с «другом» и уточните информацию. Когда узнаете, что это действуют злоумышленники, – сообщите об этом сотрудникам администрации соцсети и поменяйте пароли на интернет-платформах. Полицейские советуют также регулярно чистить электронные устройства от вирусов.

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