2018-09-19T18:19:01+03:00
Происшествия

В Великих Луках схватили грабителя, отнявшего у пенсионерки деньги и документы

Нарушителя нашли буквально за сутки
Раиса Семёнова
Поделиться:
В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело.В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Великих Луках сотрудники полиции поймали вора, отобравшего у пенсионерки пакет с 10 тысячами рублей и документами. Злоумышленником оказался 51-летний неоднократно судимый великолучанин. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, быстро выяснить, кто отнял пакет у пожилой женщины, смогли силовики из ДПС.

– У нарушителя всё похищенное имущество уже нашли и изъяли. Он сознался в преступлении, – сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «грабёж».

Пострадавшая же сообщила сотрудникам полиции о происшествии 18 сентября. Пожилая женщина рассказала силовикам, что вор вырвал из её рук пакет, пока она шла по подъезду дома на улице Первомайской.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что 18 сентября в Великих Луках женщина отдала 12 тысяч рублей мошеннику, который деньги попросил в соцсети, через взломанный профиль знакомого пострадавшей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам