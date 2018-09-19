В Великих Луках схватили грабителя, отнявшего у пенсионерки деньги и документы

19 Сент. 18:19 2018-09-19T18:19:01+03:00

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В Великих Луках сотрудники полиции поймали вора, отобравшего у пенсионерки пакет с 10 тысячами рублей и документами. Злоумышленником оказался 51-летний неоднократно судимый великолучанин. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, быстро выяснить, кто отнял пакет у пожилой женщины, смогли силовики из ДПС.

– У нарушителя всё похищенное имущество уже нашли и изъяли. Он сознался в преступлении, – сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «грабёж».

Пострадавшая же сообщила сотрудникам полиции о происшествии 18 сентября. Пожилая женщина рассказала силовикам, что вор вырвал из её рук пакет, пока она шла по подъезду дома на улице Первомайской.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что 18 сентября в Великих Луках женщина отдала 12 тысяч рублей мошеннику, который деньги попросил в соцсети, через взломанный профиль знакомого пострадавшей.