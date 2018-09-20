2018-09-20T09:31:32+03:00
Общество

В Невеле мужчина серьёзно обжёгся, пытаясь потушить диван

Предварительная причина возгорания – неосторожное курение
Алексей Назаров
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С ожогами мужчину доставили в больницу.С ожогами мужчину доставили в больницу.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Невеле, в двухкомнатной квартире дома на улице Маншук Маметовой, 36-летний местный житель получил несколько ожогов, когда пытался потушить диван. Сотрудники скорой помощи отвезли мужчину в больницу. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, предположительная причина пожара – неосторожность при курении.

– На место выдвинулись две автоцистерны и шесть сотрудников псковской пожарно-спасательной части № 17. С пламенем удалось справиться быстрее, чем за 20 минут. Спасли квартиру, – сообщил Юрий Черепицкий. – Газодымозащитная служба работала 20 минут.

Как добавили в ведомстве, диван загорелся вечером 19 сентября.

В этот же вечер в Пскове на улице Юбилейной подожгли иномарку. Жители потушили пламя самостоятельно, до приезда машин пожарно-спасательного подразделения. Огонь повредил радиаторную решётку, левую фару и лакокрасочное покрытие капота.

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