В Невеле мужчина серьёзно обжёгся, пытаясь потушить диван

20 Сент. 09:31 2018-09-20T09:31:32+03:00

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В Невеле, в двухкомнатной квартире дома на улице Маншук Маметовой, 36-летний местный житель получил несколько ожогов, когда пытался потушить диван. Сотрудники скорой помощи отвезли мужчину в больницу. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, предположительная причина пожара – неосторожность при курении.

– На место выдвинулись две автоцистерны и шесть сотрудников псковской пожарно-спасательной части № 17. С пламенем удалось справиться быстрее, чем за 20 минут. Спасли квартиру, – сообщил Юрий Черепицкий. – Газодымозащитная служба работала 20 минут.

Как добавили в ведомстве, диван загорелся вечером 19 сентября.

В этот же вечер в Пскове на улице Юбилейной подожгли иномарку. Жители потушили пламя самостоятельно, до приезда машин пожарно-спасательного подразделения. Огонь повредил радиаторную решётку, левую фару и лакокрасочное покрытие капота.