2018-09-20T09:55:34+03:00
Политика

Сенатором от Псковской области в Совете Федерации останется Елена Бибикова

Срок её полномочий увеличился ещё на пять лет
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Кандидатуру Елены Бибиковой одобрил губернатор Михаил Ведерников.Кандидатуру Елены Бибиковой одобрил губернатор Михаил Ведерников.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Совете Федераций Псковскую область по-прежнему будет представлять Елена Бибикова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, кандидатуру сенатора одобрил губернатор Михаил Ведерников.

- Вы находитесь в постоянном диалоге с жителями нашего региона. Надеюсь, что и дальше мы будем вместе решать стоящие перед регионом задачи, - обратился Михаил Юрьевич к Елене Бибиковой во время рабочей встречи 19 сентября.

Елена Васильевна продолжит представлять интересы псковичей на федеральном уровне, особенно это касается социальной сферы. Сенатора направят в комитет Совфеда по социальной политике, потому что там рассматривают вопросы, которые касаются жителей региона.

Помимо Елены Бибиковой на пост сенатора претендовали заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв и член «Команды 2018» из острова Александр Воронков.

СПРАВКА «КП»

Елена Бибикова родилась в Краснодарском крае 23 сентября 1956 года. Окончила юридический техникум в Армавире, исторический факультет Псковского педагогического института и Институт подготовки и переподготовки кадров при Финансовой Академии. В Совете Федерации представляет псковскую область с 2014 года.

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