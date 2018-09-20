2018-09-20T10:02:57+03:00
Общество

В трёх деревнях Невельского района обезвредили три миномётных мины

Мины диаметром 82 миллиметра нашли в деревнях Осиповка, Маленки и Прудины
Алексей Назаров
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Как добавили в пресс-службе ведомства, выехали за опасными находками два специалиста.Как добавили в пресс-службе ведомства, выехали за опасными находками два специалиста.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В трёх деревнях Невельского района сотрудники великолукского поисково-спасательного отряда обезвредили три взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, сначала миномётную мину, калибр которой – 82 миллиметра, местные жители обнаружили в деревне Осиповка. Затем абсолютно такой же взрывоопасный предмет люди увидели в деревнях Маленки Артемовской волости и Прудины Усть-Долысской волости. Граждане, которые наткнулись на эти мины, не пренебрегли своим долгом перед обществом и незамедлительно связались с силовиками.

– Сотрудники группы разминирования обезвредили все найденные взрывоопасные предметы и вывезли для ликвидации, – сообщил Юрий Черепицкий.

Как добавили в пресс-службе ведомства, выехали за опасными находками два специалиста. Взрывоопасные предметы обезвреживали 19 сентября.

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