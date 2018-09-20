В Пскове в честь столетия Ивана Виноградова пройдёт литературно-музыкальный вечер

20 Сент. 11:04 2018-09-20T11:04:53+03:00

На мероприятии выступят известные люди и местные творческие коллективы

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В Псковском драмтеатре 25 сентября в 16.00 жители соберутся на литературно-музыкальном вечере «Я шлю грядущему поклон». Встреча состоится в честь столетия журналиста, редактора и писателя Ивана Виноградова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на мероприятие придут авторы и артисты Театрально-концертной дирекции.

– Перед собравшимися выступят Псковский русский народный хор, ансамбль «Псков», театр «Бенефис», – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили также, что на встрече почётный гражданин города Николай Мишуков расскажет о жизни Ивана Виноградова. Песни и стихи Ивана Виноградова споют и прочтут заслуженные артисты России Сергей Попков и Наталья Александрова. В качестве почётного гостя мероприятие посетит известный автор Валентин Курбатов.

СПРАВКА «КП»

Писатель, редактор «Псковской правды», журналист центральной газеты «Правда» Иван Виноградов умер 2 мая 1995 года. Автор входил в Союз писателей СССР. Во время Великой Отечественной войны Иван Виноградов работал редактором нескольких партизанских газет и получил множество боевых наград.