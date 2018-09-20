В Доме офицеров в Пскове пройдёт конкурс-фестиваль «Таланты России»

20 Сент. 11:40 2018-09-20T11:40:18+03:00

Организаторы конкурса ждут как артистов, выступающих сольно, так и исполнителей, которые работают в команде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Доме офицеров 14 октября творческие люди Пскова посетят конкурс-фестиваль от открытого телевизионного международного проекта «Таланты России». Тематика этого квалификационного мероприятия – «Герои Отечества». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, организаторы конкурса ждут как артистов, выступающих сольно, так и исполнителей, которые работают в команде.

– Участников оценят концертные директоры, профессоры, доценты, преподаватели ведущих учреждений столицы, а зрители смогут выразить симпатию в СМС-голосовании, – сообщили в ведомстве.

Победители выступят в Государственном Кремлевском Дворце на премьере фильма «Работайте, братья!». Картина посвящена 300-летию отечественной полиции и Герою России, лейтенанту Росгвардии Магомеду Нурбагандову.

СПРАВКА «КП»

«Таланты России» поддерживает Министерство культуры РФ. Цель конкурса – поддержка талантливых авторов и обеспечение им творческого роста. В 2018 году мероприятия прошло во многих регионах Российской Федерации.