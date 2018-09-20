Строители Северного обхода Пскова работают на транспортной развязке Псков - Гдов
В Псковской области на второй стройке комплекса Северный обход строители начали делать путепровод на транспортной развязке Псков - Гдов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, вместе с этим сотрудники ставят три опоры конструкции.
– Помимо того, сейчас на трассе от деревни Родина (Псковский район) до государственной дороги А-212 снимают почвенно-растительный слой и подготавливают участок под новую автодорогу, – сообщили в ведомстве.
В ведомстве напомнили также, что с помощью Северного обхода водители, едущие через регион, смогут это сделать без движения по Пскову. Строящийся на федеральные деньги транспортный объект значительно разгрузит городские дороги. Над Северным обходом сотрудники работают в рамках двух федеральных программ. Первая – «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», вторая – «Развитие транспортной системы на 2014–2020 годы».
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