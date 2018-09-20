2018-09-20T14:48:30+03:00
Происшествия

В Пскове суд оштрафовал младшего сержанта за покупку и хранение амфетамина

Военнослужащего наказали штрафом в 20 тысяч рублей
Алексей Назаров
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Военнослужащий забрал закладку с амфетамином на шестом километре трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Караколье.Военнослужащий забрал закладку с амфетамином на шестом километре трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Караколье.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Псковский гарнизонный военный суд установил вину младшего сержанта одной псковской войсковой части, который несколько месяцев назад через закладку купил амфетамин. За нарушение закона судья наказал военнослужащего штрафом в размере 20 тысяч рублей.

За руку поймали младшего сержанта днём 4 марта. Сотрудники полиции нашли и изъяли у него около половины грамма амфетамина.

Сам случай произошёл ночью 3 марта. Тогда военнослужащий забрал закладку с амфетамином на шестом километре трассы ПсковГдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Караколье. Там закладчик спрятал запрещённое вещество в столбике, который находится у дороги. Отправил же деньги за психоактивный порошок младший сержант с помощью такого электронного средства оплаты, как «QIWI-кошелёк».

Следует отметить, что сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому Гарнизону эту информацию о военнослужащем-наркомане не подтвердили.

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