Мошенники завладели деньгами двоих жителей Псковской области с помощью сайта объявлений

20 Сент. 15:03 2018-09-20T15:03:48+03:00

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С помощью объявлений в интернете мошенники завладели деньгами двоих жителей Псковской области. Жертвами стали пскович и житель Пыталовского района, которые в общей сумме выслали злоумышленникам около 100 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на востребованном сайте объявлений один мужчина присмотрел себе мощный компьютер за 75 тысяч рублей, а другой – автомобильные колёса за 28 тысяч рублей.

– За приглянувшиеся вещи оба гражданина выслали мошенникам необходимую сумму, но, само собой, заветную покупку так и не получили, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили также, что пострадавшие жители региона знали о рисках потерять деньги, но всё равно пошли на такой необдуманный поступок. Поэтому сотрудники полиции настоятельно рекомендуют всем гражданам не отправлять незнакомым людям оплату за тот или иной желанный товар, пока этот самый товар не нашёл адресата.