2018-09-20T15:31:25+03:00
Фотоконкурсы

Учитель Псковского педагогического комплекса лидирует в конкурсе «Учительница первая моя»

У Светланы Георгиевны Иванушкиной уже больше 650 голосов
Эллина ЛИСИНА@KP_PSKOV
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В конкурсе «Учительница первая моя» определился лидер – Светлана Георгиевна Иванушкина.В конкурсе «Учительница первая моя» определился лидер – Светлана Георгиевна Иванушкина.
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В конкурсе «Учительница первая моя», который проводит псковская «Комсомольская правда», определился лидер – Светлана Георгиевна Иванушкина. Она учит ребят в Псковском педагогическом комплексе. Благодарные ученики очень активно нажимают на сердечко напротив фамилии педагога. У женщины уже больше 650 голосов.

На втором месте Жанна Владимировна Паринова, преподаватель из псковской школы № 23. Её тоже активно поддерживают, и на горизонте уже маячит отметка в 500 голосов.

Тройку замыкает Антонина Владимировна Шалыгина из школы № 2 Невеля. Пока у неё 366 голосов.

Ближе всех к этой тройке подобрались невельские педагог Наталья Владимировна Логунова, Ирина Артуровна Медведева из Бежаницкой средней школы, и ещё одна невельчанка Татьяна Ивановна Полякова

КОНКРЕТНО

Голосование продлится до 30 сентября включительно. Голоса принимаются здесь.

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