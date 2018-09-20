В Пскове 29 сентября пройдут состязания по воркауту на Кубок губернатора Псковской области

20 Сент. 15:43 2018-09-20T15:43:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове 29 сентября на площадке рядом с домом № 9 по улице Воеводы Шуйского состоится «Workout Games», турнир по воркауту на Кубок губернатора Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, эти состязания нового вида вбирают две дисциплины. Первая – «Воркаут Фристайл», вторая – «Воркаут Игры». Если на первом этапе спортсмены сойдутся в вольной борьбе, то на втором – преодолеют маршрут, состоящий из нескольких препятствий. Эту полосу препятствий подготовили для участников лучшие атлеты страны.

– Сбор в 12.00, а открытие – в 13.00. Поучаствовать может любой. На турнире соберутся люди из многих областей Российской Федерации, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили также, что плюсом ко всему победители «Workout Games» получат продукцию обувной фабрики.

Помимо турнира, именитые воркаут-спортсмены устроят на площадке мастер-класс и автограф-сессию.