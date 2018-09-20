2018-09-20T15:55:06+03:00
Происшествия

В Опочецкий районный суд передали дело наркоторговца-оптовика

Местного жителя обвиняют в продаже около 20 граммов марихуаны и примерно 40 граммов амфетамина
Алексей Назаров
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Молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.Молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Опочецком районе силовики передали в районный суд уголовное дело местного наркодилера, промышлявшего крупными партиями психотропных веществ. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, региональный заместитель прокурора обвинил нарушителя в двух преступлениях. Уголовная ответственность за эти правонарушения предусмотрена пунктом 6 части 3 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (продажа значительного размера наркотиков).

На суде за преступления по 3 части 228.1 статьи УК РФ наркоторговец может получить крупный тюремный срок, до 15 лет.

В ходе выяснения обстоятельств следователь узнал, что в мае и июне 2015 года в посёлке Красногородск обвиняемый молодой человек, чтобы заработать, дважды передал знакомому запрещённое вещество. В первый раз – продал около 20 граммов марихуаны, а во второй – приблизительно 40 граммов амфетамина.

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