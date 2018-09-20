В Псковской области создадут рабочую группу по реструктуризации долга «Горводоканала»

20 Сент. 16:28 2018-09-20T19:16:45+03:00

Речь об этом зашла 20 сентября на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова и председателя Северо-Западного банка «Сбербанк» Виктора Вентимилла Алонсо. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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Долг псковского «Горводоканала» планируют уменьшить. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, первым делом областные власти намерены провести реструктуризацию задолженности. Речь об этом зашла 20 сентября на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова и председателя Северо-Западного банка «Сбербанк» Виктора Вентимилла Алонсо.

Для решения проблемы долга в регионе создадут рабочую группу. Она проработает все нюансы погашения задолженности.

Ещё одна рабочая группа займётся вопросом об обновлении теплосетей региона. Их хотят привести в порядок в рамках государственно-частного партнёрства.

В конце встречи Михаил Ведерников и Виктор Вентимилла Алонсо подписали меморандум о сотрудничестве, по которому будут развивать инфраструктуру на принципах государственно-частного партнёрства и соглашение о сотрудничестве. Согласно документу региона и банк будут вместе развивать внешнеэкономическую деятельность на предприятиях Псковской области.