2018-09-20T16:34:51+03:00
Происшествия

В Пскове на Рижском проспекте на псковичку наехал автомобиль

Сотрудники скорой доставили пострадавшую в больницу
Алексей Назаров
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Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 19 сентября.Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 19 сентября.Фото: Сергей ГАПОН
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В Пскове рядом с домом № 71 по Рижскому проспекту легковая иномарка наехала на псковичку, которая переходила дорогу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, эта 27-летняя женщина получила несколько опасных травм. Сотрудники скорой помощи отвезли эту пострадавшую в местную больницу.

– Когда на женщину наехал автомобиль, за рулём которого был 56-летний местный житель, она шла по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в ведомстве.

В управлении отметили также, что это дорожно-транспортное происшествие случилось утром 19 сентября.

Кроме этого случая, 19 сентября в Псковской области произошло ещё три дорожно-транспортных происшествия. Во всех четырёх одиозных случаях пострадало шесть человек. В аварии же в Острове, когда утром у дома № 52 на улице Освобождения врезались друг в друга две легковые иномарки, все водители и пассажиры избежали опасных ранений.

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