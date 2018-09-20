2018-09-20T16:56:09+03:00
Происшествия

В Невельском районе тягач сбил пьяного велосипедиста

В результате ДТП велосипедист получил опасные травмы
Алексей Назаров
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По предварительной информации, велосипедист был пьян.По предварительной информации, велосипедист был пьян.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Невельском районе на 162 километре автодороги ОльшаВелиж – Усвяты – Невель тягач с полуприцепом сбил пьяного 39-летнего велосипедиста. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил несколько ранений. Сотрудники скорой помощи забрали этого местного жителя с места аварии и доставили в больницу.

– Водитель грузовика, 43-летний местный житель, выехал на встречную полосу, где и сбил велосипедиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили также, что дорожно-транспортное происшествие с тягачом и выпившим велосипедистом случилось вечером 19 сентября.

В этот же день в Пскове на Рижском проспекте 27-летнюю псковичку на нерегулируемом переходном переходе сбила иномарка, которой управлял 56-летний пскович. Сотрудники скорой увезли женщину в больницу.

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