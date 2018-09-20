2018-09-20T17:02:41+03:00
Политика

Юрий Ильин официально вступил в должность главы Опочецкого района

Он принимает район во второй раз
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Впервые на должность главы района Юрия Ильина назначили 22 февраля 2013 года.Впервые на должность главы района Юрия Ильина назначили 22 февраля 2013 года.Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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В Опочецком районе 20 сентября прошла инаугурация главы района. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, во второй раз в эту должность вступил Юрий Ильин. На выборах 9 сентября он набрал больше 45 % голосов избирателей. За него проголосовали 2 657 жителей района, обладающих избирательным правом.

С вступлением в должность Юрия Ильина поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- Нужно находиться в диалоге с населением, получать обратную связь. Как показывает практика, именно такой подход дает хорошие результаты, - обратился к избранному главе района губернатор.

Он предложил Юрию Ильину встретиться с оппонентами по выборам. Это поможет взглянуть на проблемы населения под другим углом.

СПРАВКА «КП»

Юрий Ильин родился в 1967 году в Опочке. Окончил Санкт-Петербургский технологический институт, а затем филиал Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики. Впервые стал главой района 22 февраля 2013 года.

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