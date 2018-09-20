Главой Красногородского района стала Валентина Понизовская

20 Сент. 17:56 2018-09-20T17:56:53+03:00

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Определился глава Красногородского района. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, на ближайшие пять лет этот пост закреплён за Валентиной Понизовской. Её инаугурация прошла 20 сентября 2018 года.

- На выборах Глав районов результат Валентины Владимировны — второй по области. Это кредит доверия и наша совместная ответственность, - заявил глава региона Михаил Ведерников.

Жители района хорошо знают Валентину Понизовскую. Она избрана главой муниципалитета второй раз подряд. Пять лет назад за Валентину Понизовскую проголосовали чуть больше 55 % избирателей. В 2018 году этот показатель вырос до 71,5 %. Этот показатель говорит о том, что чиновница, по мнению жителей, хорошо справлялась со своими обязанностями.

Избранная глава района пообещала, что разберётся со всеми обращениями, которые поступали к ней во время избирательной кампании.