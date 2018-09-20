2018-09-20T18:02:10+03:00
Происшествия

В Струго-Красненском районе в ДТП с двумя грузовиками пострадал водитель

Мужчина, управляющий одним из автомобилей, не выбрал безопасную дистанцию
Алексей Назаров
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У пострадавшего серьёзные ранения.У пострадавшего серьёзные ранения.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Струго-Красненском районе на 232-м километре трассы Санкт-ПетербургНевель столкнулись два грузовика. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД по Псковской области, авария произошла в результате того, что водитель отечественного грузового автомобиля, 42-летний мужчина, не ехал на безопасной дистанции.

– Водителя грузовика-иномарки забрали сотрудники скорой помощи, отвезли пострадавшего в больницу. Этот 27-летний мужчина получил опасные ранения, – сообщили в ведомстве.

Как добавили в управлении, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 19 сентября.

Кроме этого ДТП, 19 сентября на другой проходящей сквозь регион дороге случилось ещё одно. В Невельском районе на 162 километре трассы ОльшаВелиж – Усвяты – Невель тягач сбил пьяного велосипедиста, 39-летнего местного жителя. Сотрудники скорой помощи доставили этого мужчину, получившего несколько травм, в больницу.

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