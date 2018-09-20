В Пыталовском районе в товарном поезде изъяли 720 пачек сигарет

20 Сент. 19:11 2018-09-20T19:11:58+03:00

Нарушители обернули пачки сигарет чёрными полиэтиленовыми пакетами и спрятали над металлическими колёсами. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

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В Пыталовском районе на железнодорожном пропускном пункте Пыталово пограничники нашли в товарном поезде и изъяли 720 пачек нелегально перевозимых сигарет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, на всех пачках красовались акцизные марки Республики Кыргызстан. Товарный поезд перевозил табачную продукцию в одну из соседствующих с Российской Федерацией стран.

– Эксперты оценили весь этот нелегально перевозимый товар в 36 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.

В Пограничном управлении добавили также, что нарушители обернули пачки сигарет чёрными полиэтиленовыми пакетами и спрятали над металлическими колёсами. Злоумышленники вложили табачную продукцию в хребтовые балки сцепок трёх вагонов состава. Сейчас весь обнаруженный нелегальный товар уже получили сотрудники Псковской таможни, которые подготовят изъятые пачки для различных проверок и оформлений.