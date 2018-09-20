2018-09-20T19:11:58+03:00
Общество

В Пыталовском районе в товарном поезде изъяли 720 пачек сигарет

Суммарная стоимость нелегального товара – 36 тысяч рублей
Алексей Назаров
Поделиться:
Нарушители обернули пачки сигарет чёрными полиэтиленовыми пакетами и спрятали над металлическими колёсами.Нарушители обернули пачки сигарет чёрными полиэтиленовыми пакетами и спрятали над металлическими колёсами.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
Изменить размер текста:

В Пыталовском районе на железнодорожном пропускном пункте Пыталово пограничники нашли в товарном поезде и изъяли 720 пачек нелегально перевозимых сигарет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, на всех пачках красовались акцизные марки Республики Кыргызстан. Товарный поезд перевозил табачную продукцию в одну из соседствующих с Российской Федерацией стран.

– Эксперты оценили весь этот нелегально перевозимый товар в 36 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.

В Пограничном управлении добавили также, что нарушители обернули пачки сигарет чёрными полиэтиленовыми пакетами и спрятали над металлическими колёсами. Злоумышленники вложили табачную продукцию в хребтовые балки сцепок трёх вагонов состава. Сейчас весь обнаруженный нелегальный товар уже получили сотрудники Псковской таможни, которые подготовят изъятые пачки для различных проверок и оформлений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам