2018-09-20T19:15:28+03:00
Общество

В Красногородском районе на ремонт танцевального зала потратят ещё более миллиона рублей

На выделенные деньги рабочие обустроят здание и изнутри и снаружи
Алексей Назаров
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Ранее на ремонт танцевального зала Красногородского районного досугового объединения Псковская область уже выделяла средства в размере 2,5 миллиона рублей.Ранее на ремонт танцевального зала Красногородского районного досугового объединения Псковская область уже выделяла средства в размере 2,5 миллиона рублей.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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На ремонт танцевального зала Красногородского районного досугового объединения Псковская область дополнительно выделит более миллиона рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на полученные деньги рабочие поменяют в здании полы, проводку, починят стены и потолки дома, внутри установят противопожарную сигнализацию и наладят сети.

– Помимо этого, часть выделенных средств пойдёт на то, чтобы отремонтировать и уличные ступеньки с фасадами, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве подметили также, что эти дополнительные деньги пойдут на то, чтобы привести танцевальный зал в порядок, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который лично приехал в Красногородск и оценил состояние работ. Ранее на ремонт танцевального зала Красногородского районного досугового объединения Псковская область уже выделяла средства в размере 2,5 миллиона рублей.

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