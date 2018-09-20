В Красногородском районе на ремонт танцевального зала потратят ещё более миллиона рублей
На ремонт танцевального зала Красногородского районного досугового объединения Псковская область дополнительно выделит более миллиона рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на полученные деньги рабочие поменяют в здании полы, проводку, починят стены и потолки дома, внутри установят противопожарную сигнализацию и наладят сети.
– Помимо этого, часть выделенных средств пойдёт на то, чтобы отремонтировать и уличные ступеньки с фасадами, – сообщили в ведомстве.
В ведомстве подметили также, что эти дополнительные деньги пойдут на то, чтобы привести танцевальный зал в порядок, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который лично приехал в Красногородск и оценил состояние работ. Ранее на ремонт танцевального зала Красногородского районного досугового объединения Псковская область уже выделяла средства в размере 2,5 миллиона рублей.