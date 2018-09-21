2018-09-21T09:54:55+03:00
Происшествия

Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Великих Луках

Травмы получили 5-летний мальчик и 16-летний подросток
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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В Псковской области 20 сентября произошли четыре дорожно-транспортных происшествия.В Псковской области 20 сентября произошли четыре дорожно-транспортных происшествия.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Великих Луках 20 сентября в автомобильных авариях пострадали 5-летний мальчик и 16 летний парень. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ребёнок пострадал в аварии с участием двух легковушек, а подросток получил травмы, когда управлял мотоциклом.

Машины столкнулись в 07.55 около дома № 87 А на проспекте Гагарина. Маленький великолучанин ехал в «Форде», который врезался в «Рено». Ребёнок не получил серьёзных травм, взрослые тоже не пострадали.

Спустя 10 минут на улице Глинки, 3 не поделили дорогу «ВАЗ» и мотоцикл. По правилам легковушка должна была уступить, но водитель пренебрёг этим пунктом ПДД. Подросток 2002 года рождения, который ехал на мотоцикле, сам добрался до травмпункта и обратился за помощью.

СПРАВКА «КП»

В Псковской области 20 сентября произошли четыре дорожно-транспортных происшествия. В которых пострадали пятеро человек, есть один погибший.

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