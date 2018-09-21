Банно-прачечный комбинат в Пскове откажется от прачечной

21 Сент. 11:11 2018-09-21T11:11:32+03:00

На модернизацию производства нужно минимум 12 миллионов рублей. Фото: pixabay.com

Стирка вещей приносит предприятию убытки, а на модернизацию нет денег

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В Пскове законсервируют прачечную в банно-прачечном комбинате. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, этот шаг должен помочь вывести предприятие из кризиса.

Директор предприятия Сергей Колосов пояснил, что четыре года прачечная приносит убыток около миллиона рублей в год. Расходы приносит и содержание здания, в котором находится прачечная, и стрика. Стирать приходится на старом оборудовании, которое работает на пару, а это обходится комбинату в круглую сумму. Чтобы заменить машины, нужно как минимум 12 миллионов рублей.

- В настоящее время упор будет сделан на повышении качества услуг банного обслуживания, - предложил Сергей Колосов и добавил, что пустующие помещения будут сдавать в аренду.

КСТАТИ

Заместитель главы Пскова Елена Жгут предложила давать руководителям муниципальных предприятий, если они хорошо работают и приносят прибыль.