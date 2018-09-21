Жители Себежа отметят годовщину Зиновия Гердта митингом и фестивалем

21 Сент. 11:15 2018-09-21T11:15:40+03:00

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Жители Себежа 21 и 22 сентября отметят 102-ю годовщину со дня рождения Народного артиста СССР Зиновия Гердта. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 21 сентября в 14.30 горожане устроят митинг у статуи этого известного советского актёра. Помимо этого, на набережной местные жители подготовят литературную скамейку, где разместят виртуальный библиотечный фонд. А 22 сентября в 11.30 себежане придут в Районный культурный центр на театральный фестиваль «В Себеж! К Гердту!».

– На фестивале выступят артисты и творческие объединения из посёлков Идрица, Дедовичи, а также из Новоржевского, Локнянского и Псковского районов, – сообщили в ведомстве.

СПРАВКА «КП»

Зиновий Гердт родился 21 сентября 1916 года. С 1937 Народный артист СССР в Театре кукол при Московском доме пионеров. Актёр стал очень узнаваем после того, как сыграл фокусника Кукушкина в «Фокуснике» и жулика Паниковского в «Золотом теленке».