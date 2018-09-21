2018-09-21T11:35:39+03:00
Общество

На Октябрьской площади в Пскове 22 сентября пройдёт осенняя сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарку совместят с рынком выходного дня, который проходит по субботам на улицах Пушкина и Карла Маркса
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Работать ярмарка будет с шести утра до пяти часов вечера.Работать ярмарка будет с шести утра до пяти часов вечера.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Пскове 22 сентября пройдёт районная осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, в этот день совместят ярмарку и рынок выходного дня, который проходит по субботам в Пскове.

Торговые ряды, в отличие от рынка выходного дня, поставят на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте от площади до улицы Некрасова, по улице Советской от улицы Детской до площади Ленина. Торговать будут дарами осени: овощами, фруктами, зеленью.

Работать ярмарка будет с шести утра до пяти часов вечера. На это время центр города перекроют. Автобусы и машины попросят объезжать участок по Запсковью или по улицам Максима Горького, Дамбе и улицам Яна Фабрициуса и Гражданской.

КОНКРЕТНО

Как будут ходить городские и пригородные автобусы в Пскове в день ярмарки (подробности).

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