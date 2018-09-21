В Пскове 9 октября пройдёт прослушивание участников «Чернильницы – 2018»

21 Сент. 12:07 2018-09-21T12:08:12+03:00

В 2018 году литературный конкурс «Чернильница» посвящён творчеству Владимира Владимировича Маяковского. Фото: Псковский городской молодёжный центр.

Поэты должны успеть сдать до 30 сентября заявку на участие в мероприятии

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В Псковском городском молодёжном центре 9 октября пройдёт прослушивание поэтов-чтецов для литературного конкурса «Чернильница – 2018». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковском городском молодёжном центре, творческие люди, желающие поучаствовать в кастинге должны выслать заявку.

– Заявки на участие в прослушивании принимаются до 30 сентября, – сообщили в учреждении.

Оценят зарегистрировавшихся режиссер театра ПсковГУ «Ахтеатр» Татьяна Комиссаровская, член Союза театральных деятелей Российской Федерации Людмила Масленникова, заместитель директора и методист Псковского городского молодёжного центра Олеся Назарой и Татьяна Румянцева.

Финала мероприятия пройдёт 18 октября. Подробности ищите на сайте Молодёжного центра.

СПРАВКА «КП»

В 2018 году литературный конкурс «Чернильница» посвящён творчеству Владимира Владимировича Маяковского. В 2018 году великому советскому автору исполнилось со дня рождения 125 лет.