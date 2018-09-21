В Пскове 9 октября пройдёт прослушивание участников «Чернильницы – 2018»
В Псковском городском молодёжном центре 9 октября пройдёт прослушивание поэтов-чтецов для литературного конкурса «Чернильница – 2018». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковском городском молодёжном центре, творческие люди, желающие поучаствовать в кастинге должны выслать заявку.
– Заявки на участие в прослушивании принимаются до 30 сентября, – сообщили в учреждении.
Оценят зарегистрировавшихся режиссер театра ПсковГУ «Ахтеатр» Татьяна Комиссаровская, член Союза театральных деятелей Российской Федерации Людмила Масленникова, заместитель директора и методист Псковского городского молодёжного центра Олеся Назарой и Татьяна Румянцева.
Финала мероприятия пройдёт 18 октября. Подробности ищите на сайте Молодёжного центра.
СПРАВКА «КП»
В 2018 году литературный конкурс «Чернильница» посвящён творчеству Владимира Владимировича Маяковского. В 2018 году великому советскому автору исполнилось со дня рождения 125 лет.
Еще больше материалов по теме: «Афиша в Пскове и области»