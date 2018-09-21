2018-09-21T12:08:12+03:00
Звезды

В Пскове 9 октября пройдёт прослушивание участников «Чернильницы – 2018»

Поэты должны успеть сдать до 30 сентября заявку на участие в мероприятии
Раиса Семёнова
Поделиться:
В 2018 году литературный конкурс «Чернильница» посвящён творчеству Владимира Владимировича Маяковского. Фото: Псковский городской молодёжный центр.В 2018 году литературный конкурс «Чернильница» посвящён творчеству Владимира Владимировича Маяковского. Фото: Псковский городской молодёжный центр.
Изменить размер текста:

В Псковском городском молодёжном центре 9 октября пройдёт прослушивание поэтов-чтецов для литературного конкурса «Чернильница – 2018». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковском городском молодёжном центре, творческие люди, желающие поучаствовать в кастинге должны выслать заявку.

– Заявки на участие в прослушивании принимаются до 30 сентября, – сообщили в учреждении.

Оценят зарегистрировавшихся режиссер театра ПсковГУ «Ахтеатр» Татьяна Комиссаровская, член Союза театральных деятелей Российской Федерации Людмила Масленникова, заместитель директора и методист Псковского городского молодёжного центра Олеся Назарой и Татьяна Румянцева.

Финала мероприятия пройдёт 18 октября. Подробности ищите на сайте Молодёжного центра.

СПРАВКА «КП»

В 2018 году литературный конкурс «Чернильница» посвящён творчеству Владимира Владимировича Маяковского. В 2018 году великому советскому автору исполнилось со дня рождения 125 лет.

Еще больше материалов по теме: «Афиша в Пскове и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам