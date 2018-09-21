2018-09-21T13:30:47+03:00
Общество

Около двадцати педагогов региона побывали в Бежаницком районе на Дне открытых дверей Политовского заповедника

Делегация договаривалась с заповедником о совместном проведении мероприятий
Раиса Семёнова
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Около двадцати педагогов Псковской области и Республики Беларусь посетили День открытых дверей Полистовского заповедника. Фото: пресс-служба Полистовского заповедника.Около двадцати педагогов Псковской области и Республики Беларусь посетили День открытых дверей Полистовского заповедника. Фото: пресс-служба Полистовского заповедника.
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Около двадцати педагогов Псковской области и Республики Беларусь посетили День открытых дверей Полистовского заповедника в Бежаницком районе. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Полистовском государственном природном заповеднике, приехавшие педагоги лично оценили эколого-просветительскую деятельность учреждения с естественной средой обитания. Кроме того, делегация гостей переговорила с сотрудниками Политовского заповедника о том, чтобы наладить совместную работу с учреждением.

– Педагоги и сотрудники Политовского заповедника обсудили возможность совместного проведения как нескольких экологических мероприятий, так и специальных экскурсий, – сообщили в учреждении.

Помимо этого, в учреждении добавили также, что педагоги делегация педагогов поговорила с сотрудниками Политовского заповедника о том, чтобы использовать на нескольких специальных школьных занятиях некоторые предметы местной естественной среды обитания.

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