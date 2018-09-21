Жители Пскова с 21 сентября смогут ездить по маршруту № 30 на новых автобусах

21 Сент. 14:58 2018-09-24T12:33:44+03:00

Эти автобусы с бескондукторной системой обслуживания. Поэтому войти в них пассажиры смогут лишь через передние двери. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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С 21 сентября жители Пскова смогут ездить на новых, более комфортабельных автобусах таких марок, как «Volgabus» и «Газ Ситилайн». Как рассказали «Комсомольской правде – Пскова» в пресс-службе администрации Псковской области, горожане будут пользоваться таким городским транспортом «Псковпассажиравтотранса» на маршруте № 30, улица Рокоссовского – Архив.

– Теперь на маршруте жители города быстрее дождутся автобуса. Пассажиры смогут добираться до места в более комфортных условиях, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили также, что в автобусы эти с бескондукторной системой обслуживания. Поэтому войти в них пассажиры смогут лишь через передние двери. Однако сама специфика проезда никак не изменится. Жители смогут пользоваться автобусами с помощью проездных документов и наличной оплаты. Кроме того, ещё одна инновация затронет водителей этих автобусов. Человек, управляющий таким транспортом, будет работать в специальной форме.