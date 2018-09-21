Жителей Пскова привьют от гриппа 22, 24 и 28 сентября

21 Сент. 15:40 2018-09-21T15:40:59+03:00

Фельдшерско-акушерский пункт будет работать и на Завеличье, и на Запсковье

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Жители Пскова смогут получить прививки от гриппа 22 сентября, а также с 24 по 28 сентября. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковской городской поликлиники, сотрудники учреждения здравоохранения привьют всех желающих с 10.00 до 14.00 в мобильном фельдшерско-акушерском пункте. В это время горожане смогут обезопаситься от заболевания на стоянке торгово-развлекательного комплекса «Империал», что в доме № 41 по улице Коммунальной. Сотрудники проведут вакцинацию в автобусе с государственными номерами «В 862 КР 60».

– Помимо того, с 24 по 28 сентября такие же прививки будут делать и на стоянке супермаркета «Семейный Магнит», – добавили в учреждении.

Чтобы облегчить процедуру жителям Запсковья, у этого магазина, что в доме № 37А на улице Труда, тот же автобус ждёт псковичей с 15.00 до 18.00.

В учреждении здравоохранения сообщили также, что по обращению граждане смогут пройти вакцинацию и на своём рабочем месте.