Жителей Пскова привьют от гриппа 22, 24 и 28 сентября
Жители Пскова смогут получить прививки от гриппа 22 сентября, а также с 24 по 28 сентября. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковской городской поликлиники, сотрудники учреждения здравоохранения привьют всех желающих с 10.00 до 14.00 в мобильном фельдшерско-акушерском пункте. В это время горожане смогут обезопаситься от заболевания на стоянке торгово-развлекательного комплекса «Империал», что в доме № 41 по улице Коммунальной. Сотрудники проведут вакцинацию в автобусе с государственными номерами «В 862 КР 60».
– Помимо того, с 24 по 28 сентября такие же прививки будут делать и на стоянке супермаркета «Семейный Магнит», – добавили в учреждении.
Чтобы облегчить процедуру жителям Запсковья, у этого магазина, что в доме № 37А на улице Труда, тот же автобус ждёт псковичей с 15.00 до 18.00.
В учреждении здравоохранения сообщили также, что по обращению граждане смогут пройти вакцинацию и на своём рабочем месте.