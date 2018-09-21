Нина Степанова стала главой Локнянского района

21 Сент. 16:19 2018-09-21T16:19:57+03:00

Нина Степанова занимает эту должность уже второй раз подряд. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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Руководителем Локнянскоко района стала Нина Степанова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, официально на ближайшие пять лет Нина Степанова вступала в свою должность 21 сентября. Прибывший на инаугурацию губернатор Псковской области Михаил Ведерников уточнил, что из всех районных избирательных кампаний та, что велась в Локнянском районе – «самая сложная и самая конкурентная кампания».

– Наша общая задача повысить уровень доверия населения к органам местного самоуправления, региональной власти и сделать так, чтобы все наказы жителей реализовывались, – обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к новой главе муниципалитета.

Нина Степанова занимает эту должность уже второй раз подряд. В ведомстве отметили также, что 9 сентября, в День выборов, за настоящую главу муниципалитета проголосовало 34, 56% избирателей Локнянского Района (1260 голосов).