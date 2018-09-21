2018-09-21T16:35:14+03:00
Общество

В 2019 году в Локне планируют сделать очистные сооружения

Речь зашла и о реконструкции котельной в деревне Крестилово
Алексей Назаров
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Эти вопросы обсудили глава Локнянского района и губернатор Михаил Ведерников.Эти вопросы обсудили глава Локнянского района и губернатор Михаил Ведерников.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В 2019 году в Локне собираются построить очистные сооружения. Возведение всех конструкций обойдётся в 35 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковской области, в день инаугурации главы Локнянского района Нины Степановой, 21 сентября, глава Псковской области Михаил Ведерников предложил новому руководителю муниципалитета подготовить необходимые документы для субсидий из федерального бюджета.

– В 2019 году на сами проект и смету сооружений районная администрация планирует потратить от 1,5 до 2 миллионов рублей муниципального бюджета, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили также, что для того, чтобы рабочие наладили все очистные сооружения, нужно разрешение на использование земель Октябрьской железной дороги. Кроме того, Михаил Ведерников говорил с Ниной Степановой и о реконструкции котельной в деревне Крестилово в 2019 году. Предположительно, на ремонт здания уйдёт около 1,3 миллиона рублей.

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