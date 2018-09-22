2018-09-22T10:47:29+03:00
Политика

Инаугурация главы прошла в Великолукском районе

Клятву на верность району и его жителям принес Сергей Петров
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Сергей Петров во второй раз стал главой Великолукского района.Сергей Петров во второй раз стал главой Великолукского района.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Избранный в единый день голосования глава Великолукского района избавился от приставки «временно исполняющий обязанности». 21 сентября прошла его инаугурация. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов прибыли, чтобы поздравить Сергея Петрова.

По итогам выборов за него проголосовали 44,88 процентов избирателей. Это второй срок на посту главы для Сергея Петрова.

- У вас один из самых высоких показателей по количеству и качеству проведенных встреч с избирателями, - отметил губернатор. - Это дорогого стоит, потому что люди доверили вам развитие своего района.

- Я приложу все силы, знания и опыт для того, чтобы его оправдать и изменить ситуацию в Великолукском районе в позитивную сторону, - ответил Сергей Петров.

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