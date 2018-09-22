В Пскове задержали двух безработных, укравших с фасада здания кондиционер
В отдел полиции в Пскове обратилась женщина. Она рассказала, что с фасада одного из зданий, в котором находится известная торговая сеть, пропал кондиционер. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, речь идет о здании на улице Боровой, магазин на данный момент закрыт.
В совершении кражи подозревали двух местных жителей.
Вскоре к ним заглянули стражи правопорядка. Пропавший кондиционер обнаружили и изъяли.
Одному из подозреваемых – двадцать четыре года, другому – тридцать шесть лет. В ведомстве отметили, что ранее один из мужчин уже попадал в поле зрения полиции, он был судим за причинение реда здоровью и грабеж. Кстати, до 2024 года этот человек находится под административным надзором.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража».