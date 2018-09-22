В Пскове задержали двух безработных, укравших с фасада здания кондиционер

22 Сент. 11:31 2018-09-22T11:31:47+03:00

Полицейским потребовалось совсем немного времени на то, чтобы установить причастных и найти пропавшую технику

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В отдел полиции в Пскове обратилась женщина. Она рассказала, что с фасада одного из зданий, в котором находится известная торговая сеть, пропал кондиционер. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, речь идет о здании на улице Боровой, магазин на данный момент закрыт.

В совершении кражи подозревали двух местных жителей.

Вскоре к ним заглянули стражи правопорядка. Пропавший кондиционер обнаружили и изъяли.

Одному из подозреваемых – двадцать четыре года, другому – тридцать шесть лет. В ведомстве отметили, что ранее один из мужчин уже попадал в поле зрения полиции, он был судим за причинение реда здоровью и грабеж. Кстати, до 2024 года этот человек находится под административным надзором.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».