Музею-усадьбе Софьи Ковалевской требуются еще 60 млн рублей на реконструкцию

22 Сент. 11:50 2018-09-22T11:50:46+03:00

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В Великолукском районе продолжаются работы по реконструкции уникальной усадьбы Полибино. Она принадлежала женщине-математику Софье Ковалевской. На протяжении многих лет идет восстановление двухэтажного здания. В рамках федеральной программы «Культура» здесь уже выполнили внутреннюю отделку помещений, восстановили паркетные полы, мраморную и деревянную винтовую лестницы. Но, как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в администрации Псковской области, на завершение работ и благоустройство прилегающей территории необходимы еще около 60 млн рублей.

Накануне в усадьбе побывал глава региона Михаил Ведерников. Он осмотрел экспозицию музея, пообщался с сотрудниками учреждения культуры. И пообещал обсудить вопрос о выделении средств с министром культуры Владимиром Мединским. Известно, что музей уже направил заявку в министерство культуры и получил предварительное согласие, однако окончательное решение пока не принято.