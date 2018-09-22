2018-09-22T11:50:46+03:00
Звезды

Музею-усадьбе Софьи Ковалевской требуются еще 60 млн рублей на реконструкцию

Губернатор Михаил Ведерников планирует обсудить этот вопрос с министром культуры РФ
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
Усадьбе Полибино в Великолукском районе требуется на завершение реконструкции и благоустройство территории еще порядка 60 млн рублей.Усадьбе Полибино в Великолукском районе требуется на завершение реконструкции и благоустройство территории еще порядка 60 млн рублей.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

В Великолукском районе продолжаются работы по реконструкции уникальной усадьбы Полибино. Она принадлежала женщине-математику Софье Ковалевской. На протяжении многих лет идет восстановление двухэтажного здания. В рамках федеральной программы «Культура» здесь уже выполнили внутреннюю отделку помещений, восстановили паркетные полы, мраморную и деревянную винтовую лестницы. Но, как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в администрации Псковской области, на завершение работ и благоустройство прилегающей территории необходимы еще около 60 млн рублей.

Накануне в усадьбе побывал глава региона Михаил Ведерников. Он осмотрел экспозицию музея, пообщался с сотрудниками учреждения культуры. И пообещал обсудить вопрос о выделении средств с министром культуры Владимиром Мединским. Известно, что музей уже направил заявку в министерство культуры и получил предварительное согласие, однако окончательное решение пока не принято.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам