В Дновском районе установили памятный знак в честь Героя Советского Союза Арнольда Мери

22 Сент. 12:15 2018-09-22T12:16:11+03:00

Памятный знак на месте боя с участием Арнольда Мери установлен в Дновском районе. Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.

Камень с мемориальной табличкой поставили у поворота на деревню Искра

Изменить размер текста: A A

В Дновском районе Псковской области поставили памятный знак герою Советского Союза Арнольду Мери. Установили его в том месте, где в июле 1941 года бойцы 415-го отдельного батальона связи отразили атаку фашистского десанта, где Арнольд Мери, заместитель политрука, был четырежды ранен, но не отступил. И тем самым был закрыт пусть врага к железнодорожному узлу «Дно».

Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 21 сентября вблизи поворота на деревню Искра, прошли торжественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, ветеранов, местных жителей, школьников. Помимо памятного знака здесь высадили аллею памяти.

СПРАВКА «КП»

Подтвердить документально место боя удалось краеведам и поисковикам Центра воинской славы.

Арнольд Мери (1919 — 2009) - первый председатель Общественного союза против неофашизма и межнациональной розни Эстонии.