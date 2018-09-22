2018-09-22T12:46:14+03:00
Политика

Олег Майоров принес присягу на верность Невельскому району

Состоялась инаугурация избранного в единый день голосования главы
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Невельском районе прошла инаугурация нового главы, им стал Олег Майоров.В Невельском районе прошла инаугурация нового главы, им стал Олег Майоров.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Невельском районе прошла торжественная церемония вступления в должность нового главы. Им стал Олег Майоров.

Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на инаугурацию прибыли губернатор Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, экс-глава Невельского района Александр Ващенков.

На выборах 42,3 процента избирателей поддержали кандидатуру Олега Майорова.

- Это показатель стабильности и хорошего задела на будущее, - подчеркнул глава региона Михаил Ведерников.

- Сегодня востребовано участие граждан в управлении районом, - отметил Олег Майоров. - Мы создадим такие способы, такие площадки и институты, где каждый активный гражданин сможет себя проявить.

КСТАТИ

В восьми районах Псковской области прошли выборы глав 9 сентября 2018 года (подробности).

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